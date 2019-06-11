أحمد قاسم
انتقد الشيخ خليفة بن حسن بن عبدالرحمن العبدالرحمن آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، السماح بوجود الخمور والحانات في دويلته، داعيا سلطات الحمدين إلى إغلاقها، حسبما أفاد موقع "قطريليكس".
وفي عدة تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال خليفة بن حسن: "من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولا، وواجبي كمواطن محب لهذه البلد الطيبة ثانيا، أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره ".
وقال في تغريدة...
كانت هذه تفاصيل خبر أحد أفراد أسرة آل ثاني يهاجم تميم لسماحه ببيع الخمور في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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