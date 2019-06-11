شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة حزب تركى معارض تفضح "أردوغان".. اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت زعيمة حزب تركى معارض، أساليب حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لدفع الأتراك نحو انتخاب مرشحهم فى انتخابات البلديات فى مدينة إسطنبول المقرر لها فى يونيو الجارى.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن رئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشنار تأكيدها أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان يمكن أن يفعل كل شىء من أجل الحصول على صوت واحد، متابعة: ليس هناك أى قيمه لا يمكنهم أن يبيعوها.

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‏وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، مهاجمة حزب العدالة والتنمية التركية: إنهم يسعون للإيقاع بين الأكراد والأتراك ‏من أجل الحصول على الأصوات في انتخابات إسطنبول التي ستعاد في 23 يونيو الجارى، مستطردة: أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة التركية هو الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات السابقة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن السلطة السياسية صادرت إرادة الناخبين من خلال انقلاب مدني، حيث ألغت نتائج الانتخابات وقررت إعادتها لعلها تفوز في المرة الثانية.