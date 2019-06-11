تصفيات يورو 2020: إسبانيا تلقن السويد بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب إسبانيا الفوز على ضيفه منتخب السويد بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثلاثية المنتخب الإسباني كل من اللاعبين سيرجيو راموس، ألفارو موراتا وميكيل أويارزابال.

وبهذا الفوز رفع منتخب إسبانيا رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد منتخب السويد عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

وكاد المنتخب الإسباني أن يحسم اللقاء لصالحه منذ الشوط الأول، بعدة محاولات لداني باريخو وفابيان رويز وأسينسيو وإيسكو، إلا أن الحارس السويدي روبن أولسون أنقذ مرماه وخرج بشباك نظيفة.

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كما لم يهنأ رودريغو مورينو بهدف سجله، حيث ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ولم يتغير سيناريو اللقاء في الشوط الثاني. هجوم ضاغط للإسبان من الظهيرين ألبا وكارفاخال، واستسلام تام للضيوف حتى فض سيرجيو راموس الاشتباك بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء.

وتحرك إنريكي لتنشيط الصفوف حيث أشرك ألفارو موراتا وميكيل أوريازابال مكان أسينسيو وموراتا، بينما لم يقدم بدلاء السويد ألكسندر إيزاك وكريستوفر أولسون الإضافة المطلوبة في ظل تماسك قلبي دفاع إسبانيا راموس وإياغو مارتينيز مع ارتكاز الوسط سيرجيو بوسكيتس.

واستسلم الضيوف تماما للخسارة دون أي محاولات للخروج بنقطة التعادل على الأقل، لينقض الإسبان على منافسهم ويستغلون الفرصة بإحراز هدفين في أقل من دقيقتين لألفارو موراتا من ركلة جزاء حصل عليها، ثم تلاعب أوريازابال بالدفاع السويدي قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للحارس السويدي.