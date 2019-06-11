الشرطة الأسترالية تعلن طعن ضابط بمدينة سادلر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأسترالية أن ضابطا تعرض لعدة طعنات في عنقه وذراعه بمدينة سادلر جنوب غرب سيدني. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أنه لا توجد معلومات أخرى حتى الآن عن الهجوم.

بدورها، قالت خدمة الإسعاف إن الضابط نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت، العام الماضي، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، وأنها اعتقلت مشتبها به.



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