شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي يزور الخرطوم للدعوة إلى استئناف الحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الإثنين) أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة للدعوة إلى "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية .

وقالت الوزارة في بيان إنّ زيارة ناج إلى السودان تندرج في إطار جولة أفريقية تستمر من 12 ولغاية 23 يونيو الجاري.

ومن المقرّر أن يلتقي تيبور ناج خلال زيارته إلى السودان ممثلين عن كلّ من المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية.

Advertisements

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أنّ جولة ناج ستتخلّلها محطة في أثيوبيا حيث مقرّ الاتّحاد الأفريقي، مشيرة إلى أنّ مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيبحث في أديس أبابا مع مسؤولي الاتّحاد الأفريقي "الجهود المبذولة لدعم حلّ سياسي" في السودان.

وتشمل جولة الدبلوماسي الأمريكي أيضاً محطة في جنوب إفريقيا حيث سيلقي في جوهانسبورغ خطاباً حول السياسة الأفريقية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما سيتوجه ناج إلى الموزمبيق حيث سيحضر في مابوتو القمة الأمريكية-الأفريقية للأعمال.