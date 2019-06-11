شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الاثنين إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاثون "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".