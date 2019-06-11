شكرا لقرائتكم البنتاغون: أوقفنا تدريب طياري تركيا على أف 35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون) الثلاثاء أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاغون لوكالة رويترز: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل من أجل إنهاء مشاركتهم في برنامج إف 35".

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أزمة صواريخ أس-400

وكان البنتاغون أعلن مطلع أبريل أنه سيعلّق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أس-400.

وقال متحدث باسم البنتاغون "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام أس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا". وأضاف "الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة أس-400. هذا يعرّض استمرار مشاركة تركيا في برنامج إف-35 للخطر".

يذكر أن جدلا يدور بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة للناتو، وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأميركية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

وفي وقت سابق، هددت أميركا، تركيا بمواجهة "عواقب خطيرة" على العلاقات بين الدولتين، وخاصة العسكرية، في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.