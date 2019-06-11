شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تشريعية النواب": ننتظر عرض قانون المحاماة الجديد وسندرس مقترحات النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة مصغرة لدراسة مشروع قانون المحاماة الجديد ولكن لم يتم عرض القانون على أعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن، ولا زال عرض المشروع على اللجنة.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابة المحامين على القانون مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحصانة فإن اللجنة التشريعية ستدرسها لأن الدستور لم يعط حصانة للمحامى أثناء تأدية عمله، وبالتالى ستنظر اللجنة التشريعية مدى قانونية هذا الطلب.
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