خبير: بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا حلم تحول لحقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشؤون الأفريقية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية حلم من أحلام القارة السمراء ولكن هذا الحلم بدأ يتحول إلى حقيقة وهو ما سيكون له انعكاسات قوية على الأوضاع الاقتصادية فى القارة السمراء.
وأضاف الخبير فى الشؤون الأفريقية، أن هناك رؤية واضحة فى الاتحاد الأفريقى الذى تترأسه مصر الآن، لتحسين الأوضاع الاقتصادية الأفريقية، خاصة أنه تم الانتهاء من العديد من الأزمات السياسية، وبالتالى بدأ يتم الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية للقارة الأفريقية.
وأشار الدكتور رمضان قرنى، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية إلى اتفاقية التجارة الحرة ضمن استراتيجية 2063، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الدول الأفريقية ضئيل بالنسبة للتبادل التجارى مع دول أخرى مثل الصين، ولافتا إلى أن التبادل التجارى الأفريقى سيزيد بشكل كبير مع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية.
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