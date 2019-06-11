جامعة دمنهور تكرم الشاعر الكويتي "عبدالعزيز البابطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كرّم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين، ومنحه درع الجامعة على هامش مناقشة رسالة ماجستير حول ديوانه "أغنيات الفيافي".

الرسالة قدمتها الباحثة آمال فارس الرميسي لنيل درجة الماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها وعنوانها: "عناصر الإبداع الفني في ديوان أغنيات الفيافي للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين".

وأعرب البابطين عن شكره وامتنانه لجامعة دمنهور ودورها في توطيد العلاقات مع الدول العربية والإسلامية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الثقافة تعد الطريق الموصل بين الشعوب وهو ما تحرص مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين على تعميقه في الوجدان الإنساني عبر مراكزها ونشاطاتها المتنوعة في المجال الثقافي.

والبابطين أحد شعراء الكويت المعروفين وله عدد من الإصدارات، ونال العديد من الأوسمة والجوائز. ​