مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الخارجة" في الوادي الجديد.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.
وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع "جبر مصطفى أحمد" 32 سنة، مقيم في محافظة المنيا، وإصابة "عصام أحمد فؤاد" 31 سنة، و"هدى محمد عبدالرحمن" 58 سنة.
وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب الحادث.
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