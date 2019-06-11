وكالات- - قالت جهات إنفاذ القانون في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص اليوم، الاثنين 10 جوان 2019، رجلا في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد".
وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار. وقالت الشرطة في بيان إن الإسعاف نقلت الرجل إلى المستشفى.
ولم يفسر متحدث باسم الشرطة تصرفات هذا الرجل لكنه قال إن فريقا للكشف عن المفرقعات يمشط الموقع حاليا، مضيفا أنه من السابق لأوانه القول بأن الحادث له صلة بالإرهاب.
وقال المتحدث كال بيرشون "نتحرى عما إذا كان هذا الحادث فرديا وبشأن الدافع لدى هذا الرجل".
وأضاف أنه لم يتم العثور على أي متفجرات حتى الآن لكن تمشيط مبنى المحطة لا يزال جاريا. وقال "لم نحدد بعد هوية الرجل ونعمل على ذلك".
وقالت شرطة مالمو إنها تكثف وجودها في الأماكن العامة بأنحاء المدينة الساحلية التي يقطنها ما يزيد بقليل على 300 ألف شخص. وأضافت "سيستمر هذا الوجود حتى يتوفر لدى الشرطة المزيد من المعلومات عن الحادث الذي وقع بالمحطة المركزية".
وقالت شركتا تشغيل قطارات، إحداهما محلية والأخرى إقليمية، في بيانين منفصلين إنه جرى تعليق الرحلات المتوجهة لهذه المحطة والمغادرة منها بسبب إطلاق الرصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أبدى سلوكا "ينطوي على تهديد"، الشرطة السويديّة تطلق النار على رجلٍ في محطة قطارات بوسط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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