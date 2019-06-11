رسميًا.. البنتاجون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على إف-35

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدةمشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.
وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون "دون
وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.
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