رسميًا.. البنتاجون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على إف-35

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة

مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون "دون

تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".

وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.