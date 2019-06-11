ارتطام مروحية بمبنى في نيويورك

لقي شخص على الأقل مصرعه، عندما ارتطمت طائرة مروحية بأحد المباني في مانهاتن، حسبما أعلن قسم الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدا فرضية عمل إرهابي.

وأوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، لكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

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ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة من حي

تايمز سكوير، على برج من 54 طابقا يقع في الجادة السابعة التي تضم الفرع الأمريكي لمصرف "بي إن بي باريبا".

وحصل الحادث فيما كان مطر غزير ينهمر على نيويورك، مصحوبا بضباب كثيف.

وأظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات الأمريكية انتشارا لعدد كبير من سيارات الإسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة، فيما تم إخلاء الحي موقتا.