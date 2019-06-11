الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن

عدن (الاتحاد، وام)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول التي شهدتها مؤخراً محافظتا عدن ولحج اليمنيتان تتضمن تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم. وسارعت الفرق التطوعية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالانتشار في مختلف مناطق عدن للاطلاع على مخلفات مياه الأمطار التي تدفقت إلى بعض المساكن في مديرية «كريتر»، فيما تسببت الرياح القوية المصاحبة في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء إضافة إلى تضرر شبه كلي لمخيم «الرباط» للنازحين في محافظة لحج.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن: إن إطلاق دولة الإمارات لهذه الحملة يأتي استجابة للسلطات اليمنية وإسهاماً وتعزيزاً لدور وجهود السلطة المحلية في عدن ولحج، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود من أجل تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية لتجنب تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى فتح الطرقات لاستمرارية حركة السير والمواصلات بشكل طبيعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين، حيث سارعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي بالنزول إلى مخيمات النازحين للاطلاع على أوضاعهم والأضرار التي تعرضوا لها بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تسيير دفعة عاجلة من الخيام للنازحين في مخيم «الرباط» وتوزيعها على الأسر التي تعيش بلا مأوى منذ ليلة أمس الأول، وستتبعها قافلة مساعدات أخرى تضم خياماً ومساعدات للمخيم خلال الساعات القادمة.

من جهته، ثمن لحج عبد الإله الردفاني منسق المنظمات المحلية والدولية في محافظة لحج الاستجابة السريعة للإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، حيث بدأت فرق الهيئة تركيب الدفعة الأولى من الخيام في مخيم «الرباط» على أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة تسيير دفعات أخرى من الخيام إضافة إلى المساعدات الغذائية، مناشداً المنظمات الدولية كافة القيام بواجبها تجاه النازحين والمتضررين القاطنين في محافظة لحج.

وبدورهم، ثمن النازحون لفتة الإمارات الكريمة وحرصها على تلمس أوضاعهم، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي تبادر فيها الإمارات لمساعدتهم حيث سبق وأن قدمت لهم الدعم خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي يمني عن تضرر ثلاثة آلاف أسرة في 4 محافظات يمنية جراء السيول والأمطار الغزيرة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن تقرير أولي أصدرته «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين» أن أضرار سيول الأمطار الغزيرة شملت 4 محافظات هي لحج وعدن وتعز وحضرموت. وأوضح التقرير أن عدد الأسر المتضررة في محافظة لحج بلغ نحو 1400 أسرة تلتها عدن بنحو 1330 أسرة ثم تعز بـ315 أسرة و35 أسرة في حضرموت.

.. و«التحالف» يغيث المتضررين

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وأوضح العقيد المالكي، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في تلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».