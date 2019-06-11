الناطق باسم الجيش اليمني لـ«الاتحاد»: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية بعد كسر شوكتهم

بسام عبد السلام (عدن)

أكد الجيش اليمني تحقيق انتصارات كبيرة ومستمرة في العديد من جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد عبده مجلي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الجيش يواصل تقدمه في مركز مديرية «باقم» بمحافظة صعدة، في حين تواصل تطهير عدد من المناطق والقرى السكنية في ضواحي محافظة الضالع، مشيراً إلى أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في عناصرهم وعتادهم وسط انكسارات كبيرة تعانيها صفوفهم في صعدة والضالع بوجه خاص.

وقال العميد مجلي: إن قوات الجيش تمكنت حتى اللحظة من تحرير وتطهير مساحات كبيرة في محافظة صعدة تجاوزت 60%، حيث تتقدم القوات في مديريات «باقم وكتاف والصفراء والحشوة»، موضحاً أن المواجهات الدائرة في صعدة مدمرة للميليشيات وبشكل قوي عقب سنوات من معاناة المحافظة من ظلم وجور الميليشيات الحوثية.

وحول تحرير منطقة «الكيلو 15» والخط الاسفلتي الفاصل بين مديريتي حرض وميدي، أكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن هذا الانتصار سيمكن قوات الجيش من تحرير باقي أجزاء مديرية حرض وتحرير مديرية حيران.

وأكد أن سيطرة الجيش على الخط الاسفلتي في «الكيلو 15» قطع أحد أهم خطوط الإمدادات على المجاميع الانقلابية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم في حرض وحيران حيث تم السيطرة النارية على مواقعهم في المديريتين اللتين باتتا في شبه المحرر بشكل كامل، لافتاً إلى أن تقدم الجيش في الخط الاسفلتي سيمكن من تأمين عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم ومنازلهم في المناطق المحررة في حجة. وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من إفشال العديد من محاولات التسلل التي تقوم بها عناصر الميليشيات في الساحل الغربي ضمن خروقاتها المتواصلة للتهدئة والهدنة التي التزمت بها قوات الجيش لإفساح المجال للحل السلمي وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة في ظل مراوغة وتلاعب الميليشيات الانقلابية مع الاتفاقات المبرمة برعاية أممية في السويد منذ 5 أشهر. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن الجيش يخوض عمليات قتالية واسعة ضد تلك الميليشيات وسط سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم، في حين تم القبض على عدد من العناصر التابعة لهم وضبط الكثير من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزتهم عقب نهبها من معسكرات الدولة بعد انقلابهم.

وأشار العميد مجلي أن ميليشيات الحوثي تروج العديد من الأكاذيب حول مهاجمتها لحدود المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي ليس له أساس من الصحة، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي لم تستطع حتى اليوم أن تستعيد متراً واحداً من الأراضي التي تم تحريرها.وأكد أن قوات الجيش الوطني معنوياتها عالية من أجل استكمال الهدف السامي وتحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الميليشيات الممولة من إيران.