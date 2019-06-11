عدن (الاتحاد)

تعرضت دورية تابعة لقوات النخبة الشبوانية المتمركزة في مديرية «مرخة» لهجوم بعبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم «القاعدة» بالقرب من مركز شرطة «وادي خورة» بالمديرية جنوب غرب محافظة شبوة.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن عناصر «القاعدة» قاموا بزرع عبوة ناسفة وتفجيرها عن بعد لحظة مرور طقم عسكري تابع لقوات النخبة المتمركزة قرب مركز الشرطة الواقع في «وادي خورة» بمديرية «مرخة السفلى»، موضحاً أن العبوة انفجرت عقب مرور الطقم العسكري بلحظات من دون أن يسفر عن سقوط خسائر.

وأوضح المصدر أن قوات النخبة قامت بالانتشار في محيط المنطقة وشرعت بتمشيطها لإحباط أي هجمات إرهابية أخرى، في حين نفذت القوات حملة مداهمة لعدد من المناطق والمواقع القريبة من موقع الانفجار لتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم الغادر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القاعدة» تستهدف دورية للنخبة الشبوانية في مرخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.