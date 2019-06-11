الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا

دمشق، عواصم (الاتحاد، وكالات)

قتل21 مدنياً وأصيب العشرات بغارات جوية وقصف مدفعي شنه الجيش السوري على مناطق سيطرة المعارضة في محافظات إدلب وحماة وحلب شمال غرب سوريا، فيما أعلنت موسكو أن القوات الروسية والسورية سترد «بعنف وقساوة» على ما أسمته «استفزازات المسلحين» في إدلب، جاء ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليوني شخص ربما يفرون إلى تركيا في حال اشتداد القتال في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو كبير.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 21 مدنياً أمس، جراء قصف الجيش السوري على مدن وبلدات منطقة «خفض التصعيد» في أرياف إدلب وحماة وحلب، حيث نفذت طائرات النظام مجزرة في قرية «جبالا» بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل من بينهم طفل، بالإضافة لوجود مدنيين عالقين تحت الأنقاض، في حين قضى طفلان وامرأة جراء قصف صاروخي من قبل الجيش السوري على قرية «الزربة» بريف حلب الجنوبي، فيما قتل رجلان اثنان في قصف جوي روسي على مدينة «خان شيخون»، ورجلان اثنان بقصف طيران النظام على «معرة حرمة» جنوب إدلب، وامرأة وطفلة جراء قصف طيران النظام الحربي على قرية «معرشورين» بريف معرة النعمان، وامرأة وطفلتها الرضيعة جراء قصف طائرات النظام على قرية «كفربطيخ»، وطفلة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طيران النظام الحربي على مدينة «أريحا» قبل أيام.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» في تصريحات، إن الغارات الجوية استهدفت مدينة خان شيخون. وقال أحمد شيخو، رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة الخوذ البيضاء، إن 24 شخصاً من بينهم أطفال قد أصيبوا جراء هذه الغارات الجوية التي استهدفت وسط مدينة خان شيخون. كما أكد المرصد السوري، وقوع هذه الضربات الجوية، قائلاً إن معظم الجرحى يعانون من إصابات خطيرة. وأضاف المرصد أن طائرات الجيش السوري شنت 65 غارة جوية على مدينة خان شيخون ومناطق أخرى في ريف حماة الشمالي.

وقدر المرصد عدد القتلى من المدنيين منذ نهاية شهر أبريل بـ369 شخصاً، بينهم 90 طفلاً، في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في إدلب وحماة. ومنذ أكثر من شهر، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسة في سورية.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن القوات الروسية والسورية سترد «بعنف وقساوة» على ما أسماه «استفزازات المسلحين» في إدلب. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو، أن «المسلحين في إدلب يقومون بشكل دائم باستفزازات ويستخدمون منظومات صاروخية في قصف القاعدة الجوية الروسية في حميميم». وأوضح أنه «ليس بوسع القوات السورية والروسية أن تترك هذه العمليات الاستفزازية دون رد». وقال لافروف في معرض رده على سؤال حول قيام تركيا بتزويد المسلحين بالأسلحة: إنه لا علم لديه بصحة هذه المعلومات مكتفياً بالقول: إنه «يوجد لدى المسلحين الكثير من الأسلحة الغربية».

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة أمس، إن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس «نخشى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد النازحين واحتدم الصراع أن نرى فعلا مئات الآلاف، مليون شخص أو مليونين يتدفقون على الحدود مع تركيا». وقال مومسيس لرويترز في جنيف، إن «الوضع في تدهور وإن اتفاقاً بين روسيا وتركيا على خفض التصعيد في القتال هناك لم يعد مطبقاً فعلياً».

وأضاف: «نشاهد هجوماً يستهدف فعلاً أو يؤثر على المستشفيات والمدارس في مناطق مدنية، مناطق فيها سكان وأماكن حضرية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث بموجب القانون الدولي الإنساني». وتابع قائلاً: إن منظمات الإغاثة تلقت تشجيعاً على إطلاع الأطراف المتحاربة على أماكنها لتجنب إصابتها، لكن موظفي الإغاثة يرتابون في مثل هذه الطلبات بعد ضربات جوية متتالية على مستشفيات. وأضاف: «ما يحدث كارثة، يجب التدخل من أجل صالح الإنسانية، طلبنا قبل أشهر قليلة ضمان ألا يحدث هذا السيناريو الكابوسي، في الواقع إنه يحدث أمام أعيننا الآن ونحن نتكلم». وفيما يتعلق بالمساعدات، قال مومسيس: إن الأمم المتحدة طلبت 3.3 مليار دولار لتمويل العمل الإنساني في سوريا هذا العام، وإنه رغم التعهدات السخية فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دولار فقط حتى الآن مما يجعل جهود الإغاثة مستمرة بالكاد.