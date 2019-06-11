كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..المقاومة تكشف عن فضائح الملالي في تهريب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن نظام ولاية الفقيه في إيران، متورط في العديد من عمليات تهريب المخدرات حول العالم، مشيرة إلى أن هذا يحدث تحت إشراف مباشر من على خامنئي، المرشد الأعلى.

ورصدت المقاومة تلك الفضائح في فيديو لها، على النحو التالي:

مايو2018: عثرت الشرطة الإيطالية على شحنة كبيرة من المخدرات التي هرّبت قوات الحرس من إيران إلى إيطاليا.

30 سبتمبر 2018: الجمارك البلغارية تعتقل شاحنتين قادمتين من إيران تحملان 712 كيلوغراماً من الهيروين تبلغ قيمتها نحو 27 مليون دولار.

18 أبريل 2019: كشفت الجمارك البلغارية شاحنة قادمة من إيران تحمل أكثر من 288 كيلوغراماً من الهيروين.

20 أبريل 2019: ضبطت الشرطة الرومانية شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من إيران.

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24 أبريل 2019: اعتقلت الشرطة اليونانية رئيس شبكة تهريب الهيروين من إيران إلى اليونان. ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية تدفق «نهر الهيروين» إلى اليونان من قبل النظام الإيراني

25 أبريل 2019: توقيف سفينة للنظام الإيراني مليئًا بالهيروين الخام. تم اكتشاف آلاف العبوات الكبيرة من المخدرات من داخل السفينة.

25 أبريل 2019: موقع حكومة إقليم كردستان في العراق : «بدأت قوات الحرس خطة إرسال المخدرات في نطاق واسع إلى أوروبا عبر الجو والبحر والبر».

25 أبريل 2019: موقع إقليم كردستان: طائرة «فارس إيرقشم» طارت إلى دمشق بعد تحميل أكثر من طن من المخدرات».

28 أبريل 2019: وسائل الإعلام الإقليمية: « بعد الاتفاق مع طالبان، قامت قوات الحرس بإدخال المخدرات الرخصية من أفغانستان ويقوم بإرسالها عبر مختلف الطرق منها حدود كردستان او أذربيجان إلى تركيا.

7مايو 2019: أعلنت الشرطة في جزر المالديف أنها ضبطت سفينة إيرانية تحمل مخدرات في مياهها.

