كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..المقاومة تكشف عن فضائح الملالي في تهريب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورصدت المقاومة تلك الفضائح في فيديو لها، على النحو التالي:
مايو2018: عثرت الشرطة الإيطالية على شحنة كبيرة من المخدرات التي هرّبت قوات الحرس من إيران إلى إيطاليا.
30 سبتمبر 2018: الجمارك البلغارية تعتقل شاحنتين قادمتين من إيران تحملان 712 كيلوغراماً من الهيروين تبلغ قيمتها نحو 27 مليون دولار.
18 أبريل 2019: كشفت الجمارك البلغارية شاحنة قادمة من إيران تحمل أكثر من 288 كيلوغراماً من الهيروين.
20 أبريل 2019: ضبطت الشرطة الرومانية شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من إيران.
24 أبريل 2019: اعتقلت الشرطة اليونانية رئيس شبكة تهريب الهيروين من إيران إلى اليونان. ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية تدفق «نهر الهيروين» إلى اليونان من قبل النظام الإيراني
25 أبريل 2019: توقيف سفينة للنظام الإيراني مليئًا بالهيروين الخام. تم اكتشاف آلاف العبوات الكبيرة من المخدرات من داخل السفينة.
25 أبريل 2019: موقع حكومة إقليم كردستان في العراق : «بدأت قوات الحرس خطة إرسال المخدرات في نطاق واسع إلى أوروبا عبر الجو والبحر والبر».
25 أبريل 2019: موقع إقليم كردستان: طائرة «فارس إيرقشم» طارت إلى دمشق بعد تحميل أكثر من طن من المخدرات».
28 أبريل 2019: وسائل الإعلام الإقليمية: « بعد الاتفاق مع طالبان، قامت قوات الحرس بإدخال المخدرات الرخصية من أفغانستان ويقوم بإرسالها عبر مختلف الطرق منها حدود كردستان او أذربيجان إلى تركيا.
7مايو 2019: أعلنت الشرطة في جزر المالديف أنها ضبطت سفينة إيرانية تحمل مخدرات في مياهها.