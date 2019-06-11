كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: مسؤول سابق يكشف ملفات فساد لقيادات كبرى في النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنه تم كشف النقاب عن جوانب أخرى من فساد النظام ونهب نظام الملالي المنفلت، لقاسم سليماني، قائد قوة القدس الإرهابية ومحمد علي جعفري قائد قوات الحرس السابق، مما يبين أن النظام برمته وجميع قادته في قوات الحرس والحكومة متورطون في ملفات السرقات النجومية.

وذكرت المقاومة أن «مرتضى الويري»، عضو المجلس البلدي في طهران وعمدة طهران السابق، أشار في كلمة له إلى جوانب من حالات السرقة لقائد قوات الحرس محمد علي جعفري السابق، وقائد قوة القدس الإرهابية قاسم سليماني.

وأكد "الويري"، أنه تم إرسال 12 ملفًا لانتهاكات جسيمة وقطعية لزوجة قاسم سليماني وزوجة جعفري إلى السلطة القضائية للمتابعة، لكنها تم تجاهلها.