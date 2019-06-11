كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" الدوافع وراء استقالة وزير الخارجية اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان، على قرار استقالة وزير الخارجية اليمني «خالد اليماني» من منصبه.

وقال" حسين لقور" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": أعتقد أن حالة الإرتباك الذي تعاني منه حكومة شرعية الرئيس هادي في إدارتها للعمل السياسي والدبلوماسي وحتى الإداري تنعكس على أداء المسؤولين في الشرعية.

وأضاف: أن استقالة «خالد اليماني» أحد مظاهر هذا الإرتباك بعد ما جرى في السويد قبل ستة أشهر من إتفاق ثبت الإنقلابيين كطرف في الصراع وليس جهة خارجة عن الدولة.

وأوضح المحلل السياسي الجنوبي: تناولت بعض التقارير أنه بعد الحملة على وزير الخارجية اليمني من قبل أطراف في الشرعية استبق هو الأمر و قرر الإستقالة قبل الإقالة.