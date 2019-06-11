كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث إسرائيلي يكشف تداعيات تأجيل واشنطن دعوة بلاده لمؤتمر "المنامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور منير محمود، باحث في الشأن الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما ما يداعب اللوبي الصهيوني المسيطر على مراكز صنع القرار والإعلام في أمريكا من خلال ما يسمى بـ صفقة القرن.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية" مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين أن مصر تبذل مجهودات كبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية لتكون في صالح الشعب الشقيق.

وأشار إلى أن تأجيل الولايات المتحدة صفقة القرن نتيجة للموقف الدبلوماسي المصري، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بجولات خارجية ليس فقط من أجل صالح مصر ولكن لصالح القضية الفلسطينية.

هذا وقد أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوة إسرائيل، رسميا، إلى مؤتمر "المنامة"، المنوي تنظيمه نهاية الشهر الجاري، في مملكة البحرين، لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن".

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وقالت قناة الكيان الصهيوني، إن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما في القدس يوم 30 مايو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية مشاركتها في المؤتمر قبل دعوة إسرائيل له.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن تنظيم المؤتمر في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم 25 يونيو على مستوى وزراء المالية وبمشاركة رجال أعمال.

وأعلن الفلسطينيون، حكومة ورجال أعمال، رفضهم المشاركة في هذه المؤتمر ودعوا الى مقاطعته.

