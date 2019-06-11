كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم المسلح الذي نفذه إرهابيون في إقليم "سوم" شمالي بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - إن قتل النفس من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله وغضبه، وإن الإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب.

وأكدت المنظمة أن غرض هذه الجماعات الإرهابية هو إشاعة الخراب والدمار والقتل في كل بلد.