حقيقة سب الفنان عبد الله بنسعيد للمنشط رشيد العلالي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأحد، تدوينة نسبت إلى الفنان عبد الله بنسعيد، اتهمته فيها بسب، وقذف، ووصف المنشط رشيد العلالي، بأوصاف مشينة، غير أن كل ذلك غير صحيح، وحدث بسبب اختراق لصفحة بنسعيد.

وقال بنسعيد إن صفحته تعرضت للاختراق، وأوضح في تدوينة فايسبوكية: “أود أن أخبر متابعيني أنه تم اختراق الصفحة، ليلة أمس، وكل ما تم تداوله، ونشره بخصوص الأمس كاذب، وخال من الصحة تماما، ولا يمت لا لي ولا للأخ بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد”.

وزاد بنسعيد: “صفحتي حديثة الانشاء، ونحن نعمل على اتخاذ إجراءات أمنية لكي لا يتكرر الشيء نفسه، أما بالنسبة إلى أعداء النجاح، الذين لم يجدوا إلا هذا الأسلوب المقرف، فأقول لكم أسلوبي، وأخلاقي، وتربتي لا يناسبون ما كتب.. الخطة غبية منذ البداية”

وحملت التدوينة المفبركة كلاما يطعن في رشيد العلالي، ويصفه بأنه “شاذ جنسيا”.

وروج ناشرو الصورة المفبركة أن بنسعيد هاجم العلالي، لأنه انتقد برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، في حين أن هذا الأخير لم يخرج بأي تصريح حول ذلك.