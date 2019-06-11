القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.
وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع أنقرة بشأن إنهاء مشاركتها في برنامج إف-35".
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب عزم تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.
وأعلن مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، قرار واشنطن وقف تدريب أي طيارين أتراك على الطائرات المقاتلة F-35.
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة منذ أشهر حول طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" الأمريكية التي تخطط تركيا أيضا لشرائها.
وأعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤخرا عن قلقه من خطط تركيا نشر منظومة صواريخ إس -400 الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.