البنتاجون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع أنقرة بشأن إنهاء مشاركتها في برنامج إف-35".

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب عزم تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

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وأعلن مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، قرار واشنطن وقف تدريب أي طيارين أتراك على الطائرات المقاتلة F-35.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة منذ أشهر حول طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" الأمريكية التي تخطط تركيا أيضا لشرائها.

وأعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤخرا عن قلقه من خطط تركيا نشر منظومة صواريخ إس -400 الروسية.