البنتاغون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات الـ إف 35

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن أنها قررت وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة بولاية أريزونا مع إنهاء مشاركة أنقرة في البرنامج، وفقا لرويترز.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أمهلت تركيا مدة للتراجع عن شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400 وإلا سيتم إيقاف برنامج المقاتلات أف-35 مع تركيا وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم.