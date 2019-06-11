واشنطن ستوفد دبلوماسيا رفيعا إلى الخرطوم لحض الأطراف على استئناف التفاوض

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، إيفاد دبلوماسي رفيع إلى السودان للقاء المجلس العسكري الانتقالي ودعوة الأطراف لاستئناف المحادثات.

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وكان المجلس العسكري السوداني أعلن الإثنين، أن لجنة التحقيق المشتركة حول فض الاعتصام، توصلت إلى معلومات مبدئية في مواجهة عدد من المنتسبين للقوات النظامية، والذين تم التحفظ عليهم، لتقديمهم للجهات القضائية بصورة عاجلة.

وأكد المجلس العسكري، في بيان بحسب وكالة “سونا” السودانية الرسمية، أنه لن يتأخر عن محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح و القوانين.

وبدأت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في السودان للتحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، أعمالها، واستجوبت عددا من الشهود، الخميس الماضي.