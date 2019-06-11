توقعت مصادر متابعة للسجال الحاصل بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر"، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "تحمل عودة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى بيروت إيقاعاً جديداً بالنسبة إلى عملية ترتيب البيت الداخلي وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيئة السياسية"، مشيرة إلى أن "الحريري سُيعيد الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع، وهناك إجراءات كان وعد بها منذ فترة تتعلق بهذا الأمر، سيبدأ قريباً بتطبيقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الجريدة" الكويتية: الحريري سُيعيد الأمور إلى نصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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