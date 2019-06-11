الخارجية الأميركية تعلن إيفاد دبلوماسي رفيع إلى السودان للقاء المجلس العسكري

أعلنت ​الخارجية الأميركية​ أنها "سترسل موفدًا دبلوماسيًا رفيعًا إلى ​السودان​ للقاء ​المجلس العسكري​ الانتقالي ودعوة الجهات لاستئناف المحادثات". وذكرت قناة "الحدث" أن "الخارجية الأميركية ستوفد الدبلوماسي تيبور ناجي هذا الأسبوع إلى الخرطوم".

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