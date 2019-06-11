رويترز: وزير الخارجية اليمني يستقيل وسط خلافات بشأن جهود الأمم المتحدة

أكّد مصدران في ​وزارة الخارجية اليمنية​، لوكالة "​رويترز​" أن وزير الخارجية ​خالد اليماني​ قدم استقالته للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​ بعد ظهور خلافات داخل ​الحكومة​ المدعومة من ​السعودية​ بشأن طريقة التعامل مع مبادرة السلام التي ترعاها ​الأمم المتحدة​ في مدينة ​الحديدة​ الساحلية الرئيسية".

وكان اليماني، الذي تولى المنصب في أيار 2018، قد قال إنه سيستقيل بعدما أشار بعض المسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أنه أخطأ لعدم انتقاده أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

يذكر أن الاستقالة تحتاج لموافقة هادي الذي شكا في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الشهر الماضي من أن جريفيث يضفي شرعية على جماعة الحوثي التي تقاتل التحالف بقيادة السعودية الموالي للرئيس هادي منذ أربعة أعوام.

وقال أحد المصدرين “إن اليماني كان يتوقع إقالته ولذلك قدم استقالته قبل حدوث ذلك”.