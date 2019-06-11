قوى الحرية والتغيير في السودان: لا صحة للأنباء عن ترشيح أعضاء للمجلس السيادي

أفاد مصدر من ​قوى الحرية والتغيير​ لـ"سكاي نيوز عربية" بأن "لا صحة للأنباء عن ترشيح المعارضة 8 أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء ورئيسًا للوزراء في ​السودان​"، متوقعًا أن "يكون يوم غد آخر يوم في العصيان المدني".

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