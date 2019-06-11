داوود شدد على دور الثقافة في ارساء علاقات الصداقة بين الأمم والشعوب

أكد ​وزير الثقافة​ الدكتور ​محمد داوود داوود​ خلال إلقائه كلمة ​لبنان​ في المؤتمر الدولي "ثقافة 2030" المنعقد في مدينة ميشان بجمهورية ​الصين​ الشعبية تحت عنوان "التنمية الريفية - الحضرية ومستقبل القرى والمدن التاريخية"، بالتعاون مع منظمة الاونيسكو، أن "الثقافة تشكل عنصرا محوريا وفاعلا في عملية التمنية المستدامة المحلية"، مشددا على "دور الثقافة في ارساء علاقات الصداقة بين الأمم والشعوب". ويشارك في المؤتمر وزراء ثقافة يمثلون أكثر من 40 دولة.

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