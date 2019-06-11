القوات اللبنانية عاليه تنفي تورطها في اشكال عين دارة لا من قريب ولا بعيد

نفت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية منطقة عاليه في بيان حول اشكال عين دارة، نفيا تاما "تورط اي شخص ينتمي اليها في الاشكال الذي حصل بين اهالي بلدة عين دارة خلال اعتصامهم السلمي وبين مسلحي فتوش بسبب الاصرار على انشاء معمل الاسمنت، وان القوات اللبنانية لا دخل لها في هذا الاشكال لا من قريب ولا بعيد".
واضاف البيان : "في هذا السياق تؤكد القوات اللبنانية منطقة عاليه مرة جديدة وقوفها الى جانب اهالي عين دارة والقرى المجاورة في مطالبهم وقراراتهم بهذا الخصوص".
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