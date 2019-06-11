البعريني: مضطرون للتذكير بحقوق متطوعي الدفاع المدني

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ "أننا نجد أنفسنا مرة جديدة مضطرين لتذكير المعنيين بحقوق المتطوعين في ​الدفاع المدني​". وإعتبر البعريني في تصريح له، أن "هؤلاء الشبان الذين يضحون بأنفسهم ويؤدون واجباتهم على أكمل وجه حق علينا جميعا الوقوف إلى جانبهم، وبالتالي من واجب الدولة تأمين مطالبهم التي نقف معهم في الدفاع عنها".

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