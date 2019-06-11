نزيه نجم: لا نبدل الحريري بأي شخص آخر

أكّد عضو ​كتلة المستقبل​ ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب ​​نزيه نجم​، في حديث تلفزيوني، أن "بوجود ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لن تسقط التسوية بين ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ ولا شيء سيفرط"، مشيرًا إلى "أنني متأكد أنهما حريصان كل الحرص على ضمان التسوية حتى آخر حدودها"، مشددًا على "أننا لا نبدل الحريري بأي شخص آخر".

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