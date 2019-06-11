اسامة سعد: السجالات بين سلالات الحكومة الهجينة استعراضات طائفية

اعتبر رئيس ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​اسامة سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏السجالات بين سلالات الحكومة الهجينة، إستعراضات طائفية و عنصرية، التفاهمات تبقى صامدة كرمى الصفقات، كم هي عقيمة، و كم هي سطحية، و كم هي فاجرة ال​سياسة​ بكم.؟ كم هو تعيس بلدنا معكم، تحية من لبنان إلى شعب ​السودان​ الثائر".

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