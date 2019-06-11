فوضيل في ضيافة “اليوم24”: والدتي اشتغلت في “الميناج” هذه أسرار “1 2 3 سولاي”- فيديو

فوضيل، اسم لامع في سماء أغاني الراي، واستطاع خلال مسيرة طويلة حصد نجاح كبير.

في الجزء الأول من حوراه مع “اليوم24″، كشف “أمير الراي” أسرار بداياته، وأخرى عن حياته الشخصية.

ويشارك فضيل مع جمهوره، عبر “اليوم24″، أسرارا عاشها في طفولته، إذ حكى عن بداية مسيرته، وعن والدته، التي كانت تعمل في تنظيف المنازل لإعالته، وأشقائه.

فضيل تحدث عن أسرته الصغيرة، المكونة من ابنته، وزوجته المغربية، التي يعيش معها تجربة الزواج للمرة الثانية في حياته، كما تطرق في حديثه إلى انتقاله للعيش في المغرب.

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وفي الحوار نفسه، كشف فضيل كواليس سهرة “1 2 3 سولاي” التاريخية، التي أحياها رفقة النجمين، الشاب خالد، وطه، وعمره لم يتجاوز آنذاك 20 سنة.

* تابعوا الجزء الثاني من الحوار مع فضيل قريبا على “اليوم24”.