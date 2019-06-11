شرين تسلط الضوء على موهبة ابنتها في الرقص – فيديو

كشفت الفنانة المصرية، شرين عبد الوهاب، موهبة ابنتها الكبرى في الرقص، وذلك من خلال فيديو لوصلة رقص قدمتها على أنغام أغنيتها “زمان”.

وشاركت شرين على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أخيرا، مقطع فيديو لابنتها مريم، ذات 12 ربيعا، التي أظهرت مهارتها في الرقص على أغنية والدتها، وكان تعليق شرين عليه بكلمة واحدة هي: “أميرتي”.

و”مريم”، هي الابنة الكبرى لشيرين من زوجها محمد مصطفى، الذي تزوجته في عام 2007، وأنجبتها منه، وبعدها ابنتها الثانية “هنا” قبل طلاقها.

وارتبطت شرين بالفنان المصري، حسام حبيب، العام الماضي، وتروج، حاليا، أخبار عن انتظارهما لمولودهما الأول