مصرع عامل سقط عليه جسم ثقيل في "بيتاح تكفا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الإثنين، نتيجة سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في شارع "شاحام" في "بيتاح تكفا".

وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت العامل إلى مستشفى "بيلنسون" في المدينة وهو بحالة حرجة، إلا أنه توفي بعد وقت قصير.

وقال أحد المسعفين إنه لدى وصولهم إلى مكان الحادث كان العامل فاقدا للوعي وقد توقف قلبه عن النبض، كما توقفت عملية التنفس، وذلك بعد إصابته بإصابة خطيرة في الرأس من جراء سقوط جسم ثقيل عليه.

ونقل العامل إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

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ولم تتضح هوية العامل بعد.

وبمصرع العامل يرتفع عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 26 عاملا، كان آخرهم الشاب وسيم أبو كف (21 عاما) في عسقلان، قبل نحو أسبوعين.

يشار إلى أنه يوجد في البلاد نحو 13 ألف ورشة بناء، بينما يعمل في الرقابة 70 مراقبا فقط، ولا يقتصر عملهم على ورشات البناء فحسب، وإنما على المصانع والكراجات والمتاجر.