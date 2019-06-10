السودان: العصيان المدني يستمر وإطلاق سراح قيادات من المعارضة

في السياسة 11 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات:تواصل أمس الاثنين في السودان، ولليوم الثاني على التوالي، العصيان المدني الذي دعت له المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.وظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها.وتقوم مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.ونقلت قناة “العربية” أمس عن مصادر إثيوبية أن محمد درير مستشار الرئيس الإثيوبي سيلتقي رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وممثلين عن قوى الحرية والتغيير المعارضة في الخرطوم للدفع بالوساطة التي تقوم بها أديس أبابا بين الجانبين.كما نقلت عن مصادر في المجلس العسكري أن الوسيط الإثيوبي اقترح الإفراج عن معتقلين من قوى الحرية والتغيير، ووقف التراشق الإعلامي، والدفع بخطوات التحقيق في فض اعتصام ميدان قيادة الجيش فضلا عن إيجاد لجنة مشتركة بين الجانبين ينسَق عملها بوساطة الوسيط لتبْحث الخطوات والإجراءات التي يمكنها أن تسهل التفاوض.وأطلقت السلطات السودانية في وقت سابق أمس سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك اردول.ويشدد تجمع المهنيين السودانيين المعارض، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن “العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام هي وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها”.وأشار التجمع، وهو أحد القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى أن “الإضراب السياسي العام هو الأسرع والأنجع لإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وإنهاء احتلال المليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”.ولفت إلى أن العصيان هو “موقف أخلاقي وفاء لدماء الشهداء وحلمهم بوطن الحرية والسلام والعدالة”.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أجرى الجمعة الماضية محادثات مع قادة المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين.يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى قيادة السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، عقب فض اعتصام للمعارضة أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، وهو ما أودى بحياة117 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة.من ناحية أخرى رحب الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السوداني عبود جابر بالمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى استقرار السودان، وتفهم أحواله دون اللجوء إلى ممارسة ضغوط تزيد الوضع تعقيدا.دعا عبود في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أمس الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي، إلى تسريع خطوات التشاور السياسي الوطني بين كل القوي السياسية دون إقصاء لتجاوز الأزمة الحالية في السودان.وطالب عبود الاتحاد الإفريقي برفع القيود التي أعلنها عن السودان في هذه الأحوال لمخالفتها المبادئ الإقليمية والدولية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان.واستبعد عبود قبول الشعب السوداني ومكوناته المختلفة والمجلس العسكري الانتقالي مبدأ إقصاء القوي السياسية بعدم إشراكها في مؤسسات الفترة الانتقالية بأي حجة أو اشتراطات غير ايجابية، لكى لايقود الإقصاء إلى خلافات توجد أوضاعا لا تساهم في استقرار السودان الذي يعاني من اتجاهات عدة. وكشف عبود عن طرح مجلس أحزاب الوحدة الوطنية مبادرة وطنية لعقد مؤتمر جامع وعاجل يشمل كل مكونات الشعب السوداني والقوى السياسية والحركات المسلحة، للخروج بوثيقة سودانية يوقع عليها الجميع لتسيير الفترة الانتقالية، حيث تتضمن الوثيقة موضوعات الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.