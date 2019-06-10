(الطاقة الذرية) قلقة جراء تزايد التوترات بشأن الاتفاق النووي برلين تحذر من تصعيد عسكري

في السياسة 11 يونيو,2019 نسخة للطباعة

فيينا ـ وكالات: قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التوترات المتفاقمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقلقة، مشيرا إلى إعلان طهران الانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى. وأضاف خلال اجتماع للوكالة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 أعطى للمفتشين الدوليين فرصة أفضل للتحقق من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية. وأوضح” ولذلك أتمنى أن نستطيع التوصل لسبل للحد من التوترات الحالية عبر الحوار”. وأضاف”من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها المتعلقة بالأنشطة النووية بالكامل”وفقا للاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية منذ عام.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته لإيران من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وقال ماس في طهران عقب محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف:”الوضع في المنطقة التي نتواجد فيها شديد الحساسية وخطير على نحو غير عادي”.وذكر ماس أن استمرار تزايد التوترات قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، وقال: “لا يمكن أن يصب ذلك في مصلحة أحد، لذلك يتعين تجنب هذا تحت كافة الظروف”.ووعد ماس نظيره الإيراني باستمرار عمل ألمانيا على الإيفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي المثير للجدل، وقال: “لن نصنع المعجزات هنا، لكن سنسعى بكل قوتنا لبذل كافة الجهود لتجنب الإخفاق”.ولم يقدم ماس عروضا جديدة لضمان فوائد اقتصادية لإيران رغم العقوبات الأميركية.وبدوره، ذكر ظريف أنه بدون إنهاء العقوبات الأميركية لن يمكن أن يكون هناك حل، وقال: “كل التوترات الحالية في المنطقة تعود إلى الحرب الاقتصادية لترامب ضد إيران”، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى حل وتهدئة إلا “إذا انتهت هذه الحرب”، مطالبا ألمانيا وباقي الشركاء الآخرين في الاتفاق النووي العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.في السياق، نقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله: “حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران، وأكد أن إيران لم تعتمد آلية تفادي العقوبات “إنستكس” في التعامل مع أوروبا حتى الآن، مشددة على أن الإجراءات الأوروبية جاءت متأخرة جدا.وأضاف موسوي: “الجمهورية الإسلامية تعتقد أنه على الأطراف التي وقعت على الاتفاق النووي أن تلتزم بحدود تعهداتها”.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وشدد العقوبات على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين.وزادت هذه الخطوة من الضغوط الاقتصادية على طهران وأوقعت البلدان الأوروبية الحريصة على دعم الاتفاق في مأزق.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ أيضا في الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي، مستشهدا بخروج الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها.وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق ـ الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ـ لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأميركية.