مقتل العشرات من (طالبان) في غارات بأفغانستان

كابول ـ د ب أ :سقط العشرات من عناصر “طالبان” في غارات جوية أفغانية وأميركية منفصلة، حيث قامت القوات الأميركية بغارات جوية دعما للقوات الأفغانية في منطقة زومرات بإقليم باكتيا، مما أسفر عن مقتل11من عناصر طالبان.ونقلت وكالة أنباء “خاما برس”عن الجيش قوله في بيان له، إن الغارات الجوية أصابت أيضا خمسة من عناصر طالبان.وفي الوقت نفسه، قتلت القوات الأفغانية ثلاثة من عناصر طالبان، أثناء وقوع اشتباك في منطقة جالريز بإقليم وارداك.

كما اندلع اشتباك بين قوات الأمن وعناصر طالبان في منطقة خيركوت بإقليم باكتيكا. وقتلت قوات الأمن أربعة من عناصر طالبان وأصابت متشددا آخر في نفس الاشتباك.في سياق متصل، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر طالبان أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرق افغانستان.ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الإخبارية الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول أمس الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد.وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة. وأضافت المصادر العسكرية أن القوات الخاصة دمرت أيضا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

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