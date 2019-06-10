اخبار العالم

الداخلية تعلن اعتقال 14 مجرما في ايمن وايسر الموصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء القت القبض على ١٤مجرما، عشرة منهم مطلوبين بجرائم سرقة مختلفة وأربعة منهم مطلوبين بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق ع"، مبينا انه "تم تحرير امرأة مختطفة مع طفلتها".

واضاف انه "تم القبض عليهم في اماكن متفرقة من الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى باعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال 14 مجرما في ايمن وايسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا