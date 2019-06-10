الداخلية تعلن اعتقال 14 مجرما في ايمن وايسر الموصل

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء القت القبض على ١٤مجرما، عشرة منهم مطلوبين بجرائم سرقة مختلفة وأربعة منهم مطلوبين بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق ع"، مبينا انه "تم تحرير امرأة مختطفة مع طفلتها".
واضاف انه "تم القبض عليهم في اماكن متفرقة من الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى باعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.
واضاف انه "تم القبض عليهم في اماكن متفرقة من الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى باعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.
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