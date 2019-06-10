مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه مدني في قضاء الحسينية شمالي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعلافة ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.