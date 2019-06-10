صحيفة فرنسية تفضح أكاذيب قطر بشأن العمال الأجانب

كشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية النقاب عن تعرض العمال الأجانب في قطر للانتهاكات الجسيمة، بما فيها السخرة والعمل القسري والقيود المفروضة على حرية التنقل، رغم مزاعم الدوحة بإجراء عملية إصلاح بعيدة المدى تهدف إلى منع استغلالهم.

وبحسب تحقيق استقصائي أجرته الصحيفة، فإن عدد العمال الأجانب في قطر وغالبيتهم من الهند وبنجلاديش والفلبين يصل لنحو مليوني، يتعرضون لاستغلال كبير، وانتهاكات جسيمة.



ووثقت الصحيفة الفرنسية شهادات لعدد كبير من العمال تكشف تعرضهم للانتهاكات جسيمة، لا سيما داخل المنازل الذين يعدون الأكثر هشاشة ويتعرضون لتحرش جنسي وعنف جسدي.

ونقلت عن إحدى عاملات المنازل، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، قولها: "طوال الوقت الخدم في المنازل القطرية من الفلبينيات ضحايا للتحرش الجنسي أو العنف، ويلجأون للسلطات القطرية للاستغاثة ولكن دون جدوى الأمر".

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وأوضحت الصحيفة أن كثرة الشكاوى دفعت منظمة العمل الدولية لتأسيس مكتب مؤقت في الدوحة لمراقبة الأوضاع، خاصة مع ارتفاع الشكاوى من الانتهاكات التي تحدث للعمال.



وأشارت إلى أن قانون الإصلاح الجديد للعمل الذي أقرته الدوحة فيما يتعلق بالكفالة والحد الأدنى للأجور وعدد الساعات استبعدت منه بعض الفئات من بينها العاملون بالمنازل، والذي يبلغ عددهم نحو 174 ألف عامل، بحسب منظمة العمل.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن المقاطعة العربية ضد قطر منذ عامين لها مزايا إيجابية، أبرزها تسليط الضوء على الانتهاكات القطرية لحقوق العمال الأجانب، ولفت أنظار الجهات الدولية للتحقيق، لا سيما في مواقع بناء الملاعب التي تستضيف مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.



