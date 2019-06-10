قناة ألمانية تفضح قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قناة "في دي آر" الألمانية أعدت تقريراً بشكل سري يتناول حياة العمال المشاركين في تشييد منشآت كأس العالم 2022 ويحمل اتهامات كارثية لتنظيم الحمدين. يعمل في قطر مليونا عامل أجنبي، الدوحة وعدت باتخاذ إجراءات لمكافحة استغلالهم، لكنها لم تلتزم بتلك الوعود وكشف التقرير عن تدني الأجور وعدم تقاضي الرواتب بشكل منتظم ومصادرة جوازات سفر العمال وعدم توافر أماكن إقامة لائقة.

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