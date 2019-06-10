رئيس رواندا يطالب دول إفريقيا بالتكاتف ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الرواندي بول كاجامي، الإثنين، الدول الإفريقية بـ"العمل معا" للتصدي للإرهاب ووضع حد للتهديدات الأمنية المحدقة بالقارة السمراء.



وقال ردا على سؤال عن مكافحة الإرهاب "لن ننجح في وضع حد للتهديدات الأمنية على القارة ما دمنا لن نعمل معا (الدول الإفريقية)".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع رئيس الجابون علي بونجو أودينبا أن هذا التعاون "ضروري" لأن "بعض المشاكل عابرة للقارات ولا تحدها منطقة أو بلد"، وشدد على تصميم أفريقي لتسوية المشاكل الإفريقية.

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وأعلن أن "المساعدات التي أتت من خارج القارة يمكنها أحيانا تعقيد المشاكل أكثر"، وتابع "أفضل طريقة" لتسوية المشاكل هي "العمل مع الدول الإفريقية ومؤسسات كالاتحاد الإفريقي ومساعدتها لاحقا في مبادراتها".

وتواجه القارة الإفريقية تهديدات عديدة خصوصا من مجموعات إرهابية ناشطة في دول الساحل والقرن الإفريقي.

وتولى رئيس رواندا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في 2018 قبل أن تتولاها مصر في فبراير/ شباط الماضي.