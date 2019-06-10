ورطة أردوغان وتهديدات داعش.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين العاشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



وفي السياسة تطالعون، البرلمان المصري يتحرك دوليا ضد انتهاكات قطر، وأردوغان يبحث عن مخرج من ورطة "إس 400"، ووكالة الطاقة الذرية قلقة إزاء برنامج إيران النووي، وقوى سياسية تتوحد خلف السبسي بتونس، وأسرة القتيل الفلسطيني بتركيا تهدد بنشر صور جثمانه لفضح أردوغان، وداعش يهدد الغرب من أفغانستان، وتحذيرات أممية من فرار مليون سوري جراء الاشتباكات.

أما في الاقتصاد تبرز تهديدات ترامب بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المكسيك، واقتصاد اليابان يحقق رقما قياسيا في النمو، ووزير روسي يتوقع هبوط النفط دون 40 دولارا.

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وإلى الرياضة، مباراة فرنسا وأندورا تفصل ريال مدريد عن خامس صفقاته الصيفية.

وفي الفن، سلمان خان وأكشاي كومار في صدام حقيقي لأول مرة.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.