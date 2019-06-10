الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت يجري حركة تغييرات في السلك القضائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:35 م, 10 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء يوم الاثنين، حركة تغييرات في السلك القضائي. وأقال بن صالح رئيس المحكمة العليا والنائب العام لديها وعين بديلا لهما.

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