شكرا لقرائتكم واشنطن: تهديدات إيران وابتزازها النووي تصرف معهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أوتاجاس مساء الإثنين أن أن التهديد واستخدام "الابتزاز النووي"، في غشارة إلى تهديد إيران سابقاً برفع التخصيب، هو تصرف إيراني معهود.

وتابعت قائلة: ربما يهددون غداً على الأغلب بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى. هذا لا يفاجئنا".

إلى ذلك، شددت على أن "الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي عمل ضد الأميركيين أو مصالحهم"

وأضافت:" تهديدات إيران توضح مدى التحدي الذي تشكله للأمن والسلام.

"لا حل إلا باتفاق جديد"

كما شددت على أن الحل يكمن في اتفاق جديد أفضل من الاتفاق النووي السابق.

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وفي إشارة إلى الوساطات بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تخفيض التصعيد، وآخرها الوساطة اليابانية والألمانية، قالت "إيران تعرف كيف تتصل بنا."

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصّب.

وأعرب عن قلق وكالته من الجهود الإيرانية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وسبق أن أعلنت إيران في مايو الماضي أيضا، أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران.